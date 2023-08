Arnautovic: “Inter, l’obiettivo è la seconda stella: la rivale è il Milan. Con Inzaghi…”

Hai una voglia pazzesca, dove vuoi portare questa Inter? — "Voglio sempre vincere qualcosa, sono venuto qua per lottare per la seconda stella, questo è il nostro obiettivo. Sono qua per aiutare la squadra fuori e dentro il campo. Sono molto contento".

Ti sei posto un obiettivo minimo di gol? — "Non lo faccio mai, sono qua per aiutare la squadra. Se posso aiutare con assist lo faccio, se posso con un gol meglio. Adesso dopo una partita dire quanti gol faccio... non lo faccio mai".

Feeling con Lautaro? Com'è giocare con lui? — "Lautaro è un giocatore fortissimo, è il nostro capitano. È la prima punta e noi dietro facciamo tutto per aiutare lui e la squadra. Quando siamo uniti e ci aiutiamo, possiamo fare una bella stagione".

Inzaghi ti ha voluto fortemente, cosa ti ha chiesto? — "Non mi chiede nulla di strano, ma di dare tutto per questa maglia. Ogni partita e ogni allenamento bisogna andare a mille. Bellissimo rapporto con l'allenatore e con tutto il club. Ma conta il campo, dobbiamo fare la differenza lì".

Tu eri nella rosa del Triplete, qual è il sogno quest'anno? Rifare il Triplete? — "Per fare il Triplete ci serve tanto, non è facile. 13 anni fa all'inizio del campionato nessuno ci credeva. Non si sa mai, non posso dire cosa faremo, ma è un sogno per tutto il club. Il primo obiettivo è vincere lo scudetto".

Quale squadra è la rivale dell'Inter? — "Sempre il Milan. È uno dei più grandi derby. Penso cos'hanno fatto in questo mercato, ora sono più forti. Ma noi non abbiamo paura di nessuno, ora il Cagliari, non è facile giocare in trasferta lì. Noi abbiamo una squadra forte e andiamo là per vincere la partita".

