Inter, in arrivo anche Audero. Stankovic va alla Samp: “Il club ci ha riflettuto a lungo…”

Definito l'arrivo di Sommer dal Bayern, Inzaghi avrà presto anche il vice dello svizzero. Il passaggio in sede di Tinti non era solamente per concludere il rinnovo del tecnico, ma anche per parlare di Audero della Samp. Il portiere passerà presto all'Inter.

"Audero arriverà dalla Samp in prestito con diritto di riscatto fissato a 6,5 milioni: anche di questo ha discusso ieri per due ore in sede Tullio Tinti, agente del portiere 24enne cresciuto alla Juve e non solo di Simone Inzaghi. L’operazione non è collegata, ma potrebbe fare il percorso inverso, in prestito dall’Inter alla Samp, Filip Stankovic, che tanto bene ha fatto nel precampionato", spiega La Gazzetta dello Sport.