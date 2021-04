Bocca: “Quello dell’Inter è un sereno conto alla rovescia: non ha più bisogno di…”

Il giornalista di Repubblica ha analizzato gli equilibri del campionato ora che il traguardo si avvicina. L'Inter è in una posizione privilegiata, che il pareggio con lo Spezia non ha compromesso.

Fabrizio Bocca ha dedicato una breve analisi al pareggio dell'Inter contro lo Spezia: "Dopo il bonus col Napoli, Conte se ne è giocato un altro con lo Spezia. L’Inter è talmente avanti che può assorbire benissimo il secondo pareggio consecutivo. E’ un’ Inter che amministra il proprio vantaggio certo, che assorbe alla meno peggio l’erroraccio di Handanovic sul gol dello Spezia, i gol della vittoria della coppia Lukaku-Lautaro li ha visti sfumare per fuorigioco, ma che ora non ha bisogno di giocare con la stessa veemenza e cinismo di qualche settimana fa. Il suo è un tranquillo e sereno conto alla rovescia, per capire quando si possa ritrovare con lo scudetto matematico in tasca".