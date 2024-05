Per programmare la stagione e definire quale sarà il budget per rinforzare la squadra bisognerà aspettare il rifinanziamento

L'Inter non vuole fermarsi alla seconda stella, per questo è già partita la campagna di rinforzamento della squadra di Inzaghi . Il tecnico spinge per avere un attacco adeguato, fatto di 5 elementi competitivi.

"Questo ribadirà a Marotta, Ausilio e Baccin nel summit in programma verso fine mese, non appena gli uomini mercato sapranno con esattezza a quanto ammonta il budget sportivo per la prossima stagione. Fino al 20 maggio tutto infatti è congelato in attesa che il presidente Zhang definisca il piano di rifinanziamento del club. In stand by pure i rinnovi dello stesso tecnico, di Barella e di Lautaro", scrive La Gazzetta dello Sport.