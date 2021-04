Calaiò: “L’Inter ormai ha vinto lo scudetto, un passo falso col Napoli ci può stare”

Intervenuto ai microfoni di Napoli Magazine, l'ex attaccante partenopeo Emanuele Calaiò ha parlato così in vista della sfida con l'Inter:

"La vittoria del Napoli, contro la Sampdoria, è stata importantissima, ed è stata ottenuta su un campo non facile. E' stata una vittoria che ha dato morale al Napoli, in vista della prossima sfida con l'Inter. Fabian Ruiz ha segnato un gran gol, su perfetto assist di Zielinski: il polacco ha un'eleganza notevole, e' un'arma in più. Peccato per la squalifica di Lozano, anche se penso che difficilmente avrebbe tolto la maglia da titolare a Politano. Lozano non ha ripreso ancora il ritmo partita, non lo vedo scattante come qualche mese fa: è un giocatore da ritrovare, perché può essere utile anche a gara in corso. Contro l'Inter mancherà quest'alternativa. L'Inter si difende benissimo. Insigne fa quasi 20 km a partita, e' maturato molto, sia a livello caratteriale che tecnicamente. L'unico aspetto da migliorare e' che nelle gare decisive deve incidere di più, perché è il top player del Napoli e da lui ci si aspetta sempre la giocata decisiva".