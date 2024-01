Candela: “Sorpreso da esonero Mou, gioco Roma deludente. De Rossi uomo giusto al posto giusto”

«Sì, non me lo aspettavo. Mourinho era amatissimo dai tifosi e la stagione non è ancora persa. È vero, veniamo dalle sconfitte con Lazio e Milan, ma ora ci sono tre partite alla nostra portata, vincendole la Roma sarebbe di nuovo in corsa per il quarto posto, per la Champions. E poi c’è ancora un’Europa League da giocarsi. La proprietà avrà avuto i suoi motivi, ma la colpa è di tutti: allenatore, squadra e società stessa. Mi sembra ci fosse un’energia sbagliata, che ognuno andasse per la sua strada: nessuno che parla dopo le partite, nessuno che vuole battere il rigore a Milano. Le motivazioni nel calcio contano. E poi ho visto giocatori litigare tra di loro come era tanto che non vedevo».