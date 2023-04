Cazzullo: “Derby Champions, che orgoglio. Marotta e Maldini top: sono riusciti a…”

Aldo Cazzullo, giornalista, è intervenuto sul Corriere della Sera per parlare del fascino dell'Euroderby di Champions League: "I derby di Champions per Milano è un’occasione di grande prestigio, che ha molti significati. Fa rivivere un’emozione vecchia di vent’anni, quando Inter e Milan si scontrarono in due epiche combattutissime partite a San Siro (la finale di Manchester, vinta dai rossoneri sulla Juve ai rigori, fu invece bruttarella). Fa ritrovare quel senso di orgoglio che viene a Milano dal dimostrarsi in ogni occasione la locomotiva d’Italia, dopo la botta durissima del Covid. Ma induce pure a considerare che è possibile costruire squadre competitive in Europa senza spese folli, in una fase di oggettivo declino economico del nostro Paese".