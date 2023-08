Bergomi: “Lukaku ha sbagliato. Ecco cosa l’ha indispettito. L’Inter avrebbe…”

Giuseppe Bergomi, ex difensore e capitano dell'Inter, a Sky Sport ha commentato la scelta compiuta da Romelu Lukaku di "tradire" i nerazzurri: "Non uso mezze misure, Lukaku ha sbagliato. Le parole hanno un peso, quando dici determinate cose. Io apprezzo Antonio Conte, che ha sempre detto "io tifo la squadra che alleno". E così deve essere. Quando fai certe dichiarazioni, poi diventa difficile.

Ho saputo che la cosa che ha indispettito molto Lukaku è che non è mai stato titolare una volta che è tornato in forma. Questo gli ha dato fastidio. Ma quest'anno sarebbe stato assolutamente titolare, Inzaghi lo ha anche detto che non aveva mai allenato uno così forte. E l'Inter avrebbe fatto un altro mercato con Lukaku".