De Grandis, giornalista di Skysport, ha parlato delle possibilità che il Milan riesca a vincere lo scudetto dopo la vittoria in EL contro il Rennes. «Se l'Inter batte l'Atalanta va a più undici e se il Milan non vince il derby non ha il tempo per recuperare con la squadra nerazzurra», ha detto.

«Solo se l'Inter sperperasse i punti ci riuscirebbe ma non è quello che sta facendo in campionato. Ha perso solo col Sassuolo e pareggiato con la Juve. Il Milan deve vincere il derby, come non gli riesce da tempo, e dovrebbe perdere tanti punti la squadra nerazzurra. Poi i rossoneri vanno apprezzati e sono convinto possano arrivare secondi contro la Juventus», ha aggiunto rispetto alla lotta per il campionato.