"Se l’Inter ha vinto (e dominato) cinque derby su 5 nel 2023 è merito anche di Tikus, entrato nella storia della stracittadina col tatto di un elefante in cristalleria con quello scaldabagno nel sette a glassare Maignan e a far innamorare il popolo nerazzurro. Lui che in estate pareva a un passo dal Milan, per cui tifava da bambino «per fare dispetto a papà Lilian, che giocava nella Juve». Una scelta, quella nerazzurra, di cui Thuram non si è certo pentito", scrive La Gazzetta dello Sport.