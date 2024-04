Eugenio Munoz Fernandez, giornalista di Marca, ha confermato ai microfoni di TVPlay.it il tentativo che il Real aveva imbastito in passato per provare a prendere Barella :

"Theo Hernandez non rientra nei piani del Real, anche se il suo percorso ripercorre da vicino quello di Brahim che è stato al Milan ed è poi rientrato in Spagna. Il primo obiettivo per la fascia sinistra rimane Alphonso Davies del Bayern Monaco. Ma non solo. Piace anche Leny Yoro, talentuoso difensore del Lille, che è nel mirino della squadra di Ancelotti, con Mbappé che resta la priorità. Barella? Confermo che in passato è stato un obiettivo del Real, ma ora a centrocampo c’è tanta scelta"