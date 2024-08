Questa collaborazione consentirà all’azienda di consolidare la propria presenza nel mondo del calcio, unendosi ad uno dei Club d’élite in Italia e in Europa, e di ampliare la propria brand awarness, sfruttando l’ampia visibilità del Club e la sua fanbase internazionale. Questo accordo permetterà inoltre a Drutex di rafforzare la propria posizione in Italia, uno dei mercati di esportazione strategicamente più importanti.

“Dopo il successo della campagna di marketing Drutex Windows - La scelta dei campioni, in cui i nostri ambasciatori erano capitani di fama mondiale delle nazionali di calcio polacca, italiana e tedesca, abbiamo deciso di intraprendere ulteriori attività legate al calcio. Il titolo di Official Partner dell'Inter, l'attuale Campione d'Italia, un Club con quasi 120 anni di storia, conosciuto non solo in Europa ma anche in tutto il mondo, dimostra non solo quanto sia importante per noi il mercato italiano, ma anche quanto sia forte DRUTEX. Siamo l'unica azienda del settore che da anni porta avanti un marketing così prestigioso e su larga scala del proprio marchio. E non è ancora detta l'ultima parola”, ha dichiarato Leszek Gierszewski, Presidente e fondatore di DRUTEX SA.