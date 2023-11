Feltri: “Inter più forte della Juve. Lautaro un fenomeno. Scamacca? Atalanta ideale per lui”

«Il risultato più logico sembra essere un pareggio per 0-0, ma mi pare impossibile che due squadre con quegli attacchi non facciano succedere qualcosa».

«La svolta l’ha data proprio Gasp, che ha dimostrato di essere un grandissimo allenatore capace di sfruttare al meglio tutte le risorse a disposizione. Anche quest’anno non siamo poi così lontani dalle prime. Però l’Inter è l’Inter, gioca bene ed ha giocatori fortissimi».

«Non mi ci faccia ripensare... Anche se credo che l’Inter sia più forte della Juve. É la favorita per lo scudetto».

«Si è reso conto che a Milano non avrebbe avuto il posto assicurato e credo non abbia voluto fare il passo più lungo della gamba. A Bergamo ha trovato l’ambiente ideale».

«Se sei in una situazione di comando o ti comporti da duro o non combini niente. Ho diretto nove giornali e se fossi stato tenero sarei durato poco».

«Non faccio più pronostici, li sbaglio sempre. Ma ci arrivano entrambe in grande forma».

«Lautaro, un fenomeno. Mi piace come gioca, sembra seguire i ritmi di Wagner. Un’intensità irresistibile».

