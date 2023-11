Inter, la panchina è un fattore decisivo. Frattesi a gara in corso un privilegio per Inzaghi

"Per l’Inter la panchina lunga rappresenta un fattore. Poter contare sull’impatto e l’energia di Davide Frattesi a gara in corso diventa un privilegio che in poche posso permettersi. Frattesi studia alle spalle di Barella e Mkhitaryan, il futuro è suo ma anche il presente gli appartiene. E nelle partite importanti, sa come lasciare il segno: per info, chiedere al Milan, devastato dai suoi inserimenti senza palla e dalla sua voglia di dimostrare di essere già pronto per sfide così", scrive La Gazzetta dello Sport.