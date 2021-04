Gagliardini: “Gara compatta, punti fondamentali. Con il possesso palla non si vince”

Roberto Gagliardini festeggia compleanno e tre punti contro il Sassuolo: “Una vittoria fondamentale, una partita da recuperare era importante tenere e aumentare il distacco. sono davvero contento. Merito a questa squadra che sta facendo...

"Dalla gara di andata c'è questo cambiamento nello stare in campo. Ci sta dando grandi risultati: per i giocatori e le idee di gioco che abbiamo è il modo migliore. Meno possesso palla, ma con il possesso palla non si vince. Abbiamo gli attaccanti che la buttano dentro e quindi siamo contenti", ha concluso pragmaticamente Roberto Gagliardini.