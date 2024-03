Intervenuto ai microfoni di TvPlay, Gianluca Galliani, dirigente, ha parlato così di Valentin Carboni e del suo futuro: “Io credo che Carboni abbia potenzialità enormi, ed è un ragazzo intelligente che mi piace tanto. Ha bisogno di esperienza, non può tornare all’Inter ma deve continuare a giocare e a portare avanti un percorso di crescita. Metterlo in un top team ora sarebbe un errore, ma credo proprio che i dirigenti nerazzurri non lo faranno. Il Monza è una squadra che ha competizione e quindi credo che questa stagione gli stia servendo per diventare un giocatore migliore”.