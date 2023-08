Napoli, Garcia: “Ci sono infortuni veri, altri di mercato. Osimhen e l’Arabia…”

A Sky Sport, parla Rudi Garcia dopo la vittoria del Napoli in amichevole contro l'Augsburg. Ecco le dichiarazioni dell'allenatore sui singoli e non solo. "Queste gare sono fatte anche per fare esperimenti. Ne fai uno o due di solito, invece più di metà squadra è diversa dall’anno scorso. Bravo Ostigard che volevo vedere anche a centrocampo. Noi dovevamo rispondere anche fisicamente e lo abbiamo fatto, sono contento e ho indicazioni più chiare su ciò che posso fare.

Preparazione fisica? Dobbiamo durare tutta la stagione, non c’è il Mondiale in mezzo, gestiamo dei giocatori, su altri facciamo prevenzione. Veri infortuni sono Mario Rui e Anguissa, poi ci sono infortuni di mercato… Mario Rui martedì tornerà con noi e Anguissa per me tornerà già per la prima di campionato.