Oggi il Brentford in Premier League, mercoledì l'Inter in Champions. Il tecnico dei Citizens mantiene la concentrazione sul campo

Oggi il Brentford in Premier League, mercoledì l'Inter in Champions. Il tecnico dei Citizens Guardiola mantiene la concentrazione sul campo, anche se le voci sul processo riguardante il club inglese sono forti.

"Primo in classifica, con la Community Shield già in bacheca questa stagione, ma con l’incognita di un processo dall’esito più che mai incerto. Non certo il miglior modo per prepararsi tra Premier e Champions. Ma alla vigilia della gara casalinga odierna con il Brentford, Guardiola ha detto di essere contento che lunedì è in programma la prima udienza del procedimento che vede il City accusato di 115 infrazioni del fair play finanziario. Un processo che potrebbe costare carissimo ai campioni d’Inghilterra: dalla deduzione di punti fino alla retrocessione d’ufficio, oltre ad una probabilissima multa milionaria", spiega il Corriere dello Sport.