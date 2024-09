Gaetano Letizia, ex difensore di Carpi e Benevento, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha detto la sua sulle favorite per la vittoria del campionato dopo le prime 3 giornate di campionato: "Ogni anno il campionato di A è sempre più duro, quest'anno ce ne saranno delle belle perché in tante possono ambire al primo posto, soprattutto Inter, Juventus e Napoli. Conte è un vincente, non lascia nulla al caso e se la giocherà fino alla fine".