GdS – Inter, cambia Supercoppa in Arabia: le nuove date. Rinviate 4 gare di A

Calendario di Juve e Inter

La Supercoppa potrebbe avere un certo impatto sulla corsa scudetto. L’Inter si trasferirà per giorni in Arabia, quasi una settimana se raggiungerà la finale. Il cambio di clima di per sé potrebbe non essere un male. Anzi, l’Inter farà un “pieno” di temperature calde e sotto questo aspetto si rigenererà. La fatica della trasferta potrebbe però pesare, specie se le partite fossero due, come ogni tifoso si augura. In campionato la partita rinviata della ventunesima giornata, Inter-Atalanta, potrebbe permettere alla Juve di effettuare un sorpasso in classifica, nell’attesa del recupero. Sempre che la Juventus il ribaltone non riesca a confezionarlo lo stesso. Da qui al 4 febbraio, il fine settimana di Inter-Juve, il ritorno del derby d’Italia, il calendario di Serie A sembra favorevole alla squadra di Allegri. Roma esclusa, attesa a Torino per il 30 dicembre, la Juve se la vedrà contro formazioni della parte destra della classifica, tutte con la salvezza come obiettivo primario: stasera il Genoa, poi Frosinone, Salernitana, Sassuolo, Lecce ed Empoli. L’Inter al contrario avrà Lazio e Fiorentina come avversarie toste e il recupero con l’Atalanta non sarà una passeggiata. Sono però congetture che la pratica e il campo spesso smentiscono. Pochi immaginavano che l’Inter avrebbe stravinto a Napoli, eppure è successo”, si legge.