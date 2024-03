Difficile che ci sarà Acerbi che rischia una lunga squalifica, ma improbabile anche un recupero lampo per il difensore olandese

Con Acerbi che, se verrà confermato l'insulti razzista, sarà squalificato a lungo l'Inter ha un problema in difesa. Anche perché, di rientro dall'Olanda, c'è anche De Vrij che con la Nazionale ha avuto un problema muscolare.

"Con un tempismo che neppure nei migliori film, al caso Acerbi e dunque all’incertezza legata a una possibile lunga squalifica, ieri si è aggiunto l’infortunio di De Vrij, l’altro difensore centrale nella rosa di Inzaghi. L’olandese si è fermato nel corso dell’allenamento con la sua nazionale per un fastidio muscolare accusato agli adduttori. De Vrij è stato subito liberato dal c.t. Koeman. Oggi farà rientro a Milano e sarà visitato dallo staff medico nerazzurro. Le prime sensazioni non sono buone, dall’Inter si sono messi subito in contatto con il giocatore e pure con lo staff della nazionale olandese", scrive La Gazzetta dello Sport.