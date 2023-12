Inter, lotta a due sarà lunga: serve lucidità. Con l’Udinese ancora i titolari, a destra…

"Il tecnico nerazzurro, rimasto in silenzio anche ieri come alla vigilia della trasferta di Napoli, fin qui ha sempre utilizzato la formazione migliore possibile in campionato, puntando sul turnover in Champions. E così farà anche stavolta, però la coperta in difesa è corta per gli infortuni di Pavard, al rientro prima di Natale, De Vrij e Dumfries, che dovrebbero seguire a ruota. Torna invece in campo Bastoni, che si era fermato in Nazionale a metà novembre per una lesione al polpaccio: le possibilità che giochi subito titolare — contro un avversario molto fisico e un centravanti di 2 metri come Lucca (a quota 4 gol) — sono elevate, ma nel caso è pronto Carlos Augusto, che a Napoli in una posizione per lui non abituale si è disimpegnato molto bene. Nel centro-destra spazio a Bisseck, con Darmian esterno: Cuadrado è in crescita e può tornare molto utile", scrive il Corriere.