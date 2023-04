CorSera – Inter, Lukaku è tornato: ora ‘don’t look back in anger’. Higuain raccontava…

In campionato l'ultimo gol su azione risaliva alla prima giornata di campionato. A Empoli Romelu Lukaku è stato determinante: due gol e un assist per Lautaro. Una vittoria importante quella dell'Inter che mantiene accesa la speranza quarto posto. "Raccontava il cultore della materia Gonzalo Higuain che i gol per un attaccante sono come il ketchup, almeno quando c’erano le vecchie bottiglie di vetro".

"Simone Inzaghi, dopo la miseria di un 1 punto in 5 partite, ritrova così i suoi due attaccanti a pieno regime, in un pomeriggio di turnover che non prometteva bene. L’importante adesso è «Don’t look back in anger» («Non guardare indietro con rabbia»), come canta Noel Gallagher, la rockstar ultrà del Manchester City che vuole l’Inter in finale di Champions «perché la più debole e Lukaku è terribile». Adesso che il belga si è sbloccato, chissà che la musica non sia davvero diversa. Quest’anno non è mai successo, a causa anche del lungo infortunio di Lukaku e degli effetti del Mondiale, su di lui ma non solo: potrebbe essere la svolta buona".