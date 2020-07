TS – Lukaku, ottimismo per la Roma. Oggi il test decisivo, migliora anche Barella

Dopo la vittoria con la Spal, l’Inter si prepara a un’altra trasferta. Conte dovrebbe recuperare Romelu Lukaku che potrebbe essere a disposizione per la gara contro la Roma.

“L’allenatore salentino sa che Lukaku deve essere dosato con attenzione vista la sua mole. Ma l’attaccante non ha lesioni muscolari, era semplicemente affaticato. E sta smaltendo questo problema. Potrebbe essere già pronto per giocare contro la Roma, ma bisogna capire con quale minutaggio. Non è escluso che possa essere schierato dall’inizio. Ma sarà decisivo il test di oggi perché difficilmente Lukaku avrà 90 minuti nelle gambe. Quindi bisogna scegliere la strategia giusta. Barella ha effettuato l’allenamento in gruppo, con numerosi Primavera, visto che chi ha giocato a Ferrara ha sostenuto un defaticante. Anche il centrocampista tornerà nell’elenco dei convocati, ma dovrebbe partire dalla panchina”, rivela Tuttosport.