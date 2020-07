Conte: “Spero di recuperare Barella e Lukaku. Le cose positive ci sono, manca la voglia di…”

Antonio Conte ha commentato la vittoria dell’Inter contro la Spal: “Queste sono le tipiche partite dove hai tutto da perdere. Oggi era una chance troppo importante chiudere il discorso Champions con 5 giornate da anticipo, di riproporci al secondo posto , di avvicinare chi è davanti. Era una chance da sfruttare, altre volte in passato avevamo fallito questo tipo di situazioni. C’è stato uno step positivo, mentale, hanno affrontato la gara con grande piglio. Cose positive, di questo sono contento perché i ragazzi meritano di raccogliere i frutti del loro lavoro. Quello che è cambiato è il risultato. Quando il risultato o non c’è la vittoria i giudizi diventano negativi. Con il Verona avevamo fatto una gara di spessore, le squadre avevano corso in media a 11 km. Il Verona sta mettendo in difficoltà gran parte delle squadre. Noi eravamo andati lì, ma poi avevamo comandato noi la partita. C’era e c’è ottimismo perché il lavoro che stiamo facendo è importante e che sta dando dei frutti. Aumentato in maniera importante il possesso palla, l’indice di pericolosità. Rischiamo qualcosa in più ma crea tanto. Segna tanto. Non dimentichiamoci che abbiamo anche la miglior difesa. 18 giocatori diversi al gol significa che attacchiamo con tanti giocatori diversi non solo con gli attaccanti. C’è sempre da migliorare. Anche stasera abbiamo avuto diverse situazioni che potevano essere sfruttate meglio per fare più gol. Bisogna essere soddisfatti perché queste sono partite facili solo sulla carta. Stiamo bene, bisognerà recuperare. Ho preferito dormire qui a Ferrara, a Verona eravamo rientrati alle 4 di notte. Significa mettere a dura prova tutto e i calciatori. Mi auguro di poter recuperare Barella e Lukaku. Sensi si sta avvicinando ad un pronto recupero. Moses non ho voluto rischiarlo. Biraghi ha fatto una grande partita, Borja nelle due precedenti è stato il migliore in campo. Sanchez sta diventando un punto di riferimento per noi importante, tiene palla. Ranocchia ha fatto una buona partita. Riuscire a coinvolgere tutti. Per gli esterni sono contento. Tante situazioni le proviamo e le riproviamo, sono delle costanti che dovrebbero accadere in ogni partita. Contento anche per l’esordio di Pirola, prospetto importante per l’Inter se rimane con i piedi per terra. Come Esposito e Agoume. Penso che ci siano tante cose positive, bisogna solo andarle a scovare. Ci vuole solo la voglia da parte di qualcuno di metterle in risalto”.

(Inter TV)