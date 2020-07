Dzeko primo obiettivo di Conte, ma c’è anche la Juve. Marotta pronto, ma prima dovrà capire se…

A distanza di un anno, in casa Inter un obiettivo di mercato potrebbe tornare d’attualità. Si tratta di Edin Dzeko, vero e proprio pallino di Antonio Conte. Per il tecnico nerazzurro sarebbe il rinforzo ideale per il suo 3-4-1-2m, ma Suning per accontentare il tecnico dovrà vincere la concorrenza della Juve. I bianconeri potrebbero accelerare per l’erede di Higuain. L’Inter vuole avvicinarsi ancora di più alla Juve e Dzeko, secondo il tecnico, aiuterebbe in questo obiettivo.

“Il fallimento della trattativa di un anno fa ha però lasciato qualche ruggine e non è dato a sapere cosa succederebbe se l’Inter dovesse decidere di accelerare sul giocatore. Prima comunque Marotta dovrà avere ben chiara la situazione legata al futuro di Lautaro Martinez e quella che riguarda il possibile riscatto dallo United di Alexis Sanchez, anche perché risulta difficile pensare che Dzeko possa arrivare se dovessero rimanere tutti alla base, non fosse altro per i 7 milioni di stipendio che gli andrebbero garantiti (alla Roma ne prende 6 più bonus)”, si legge su Tuttosport.