Domani è il giorno che potrebbe portare alla risoluzione della cessione di Onana . Il portiere nerazzurro sta per approdare al Manchester United e all'Inter arriverà innanzitutto Sommer dal Bayer Monaco. Con lui è già stata tutto definito: "Un biennale più opzione per il terzo anno oppure un triennale con l'ultima stagione legata al raggiungimento di un certo numero di presenze. Dettagli da limare. Sicuramente due anni di contratto nei quali si potrà beneficiare del Decreto Crescita", si legge su La Gazzetta dello Sport.

C'è però un problema legato alla disponibilità di Neuer, il portiere del Bayern che Sommer ha sostituito per infortunio nella scorsa stagione. Pare che non sia ancora pronto fisicamente e per questo il club tedesco chiede all'estremo difensore svizzero di andarsene ad agosto inoltrato, in pratica a fine mercato. Lui vorrebbe subito cominciare la sua nuova avventura all'Inter, ma per farlo il club nerazzurro dovrebbe pagare per intero e subito la clausola rescissoria di sei mln presente sul suo contratto. Il club nerazzurro invece spera di avere uno sconto e pagare il portiere 3-4 mln. Dai colloqui di Sommer col club di Monaco si saprà forse di più.