Perché l’Inter punta su Samardzic? “C’è una cosa che Beppe Marotta ha sempre sottolineato”

Ultimo Uomo ha dedicato una lunga riflessione che prova a immaginare il futuro di Lazar Samardzic all'Inter. Le recenti vicende di calciomercato hanno spinto il centrocampista nel mirino del club nerazzurro, cercando di regalare una pedina di assoluto valore a Simone Inzaghi. Le caratteristiche di Lazar sono diverse rispetto a quelle di Barella, Frattesi e Mkhitaryan. Perché l'Inter lo ha cercato nonostante il centrocampo sia il reparto più nutrito al momento? "In generale, al momento, l’aspetto migliore del suo gioco è questo: la capacità di creare occasioni da gol per sé o per i compagni anche in maniera autosufficiente. La scorsa stagione non sono state poche le partite in cui l’Inter non è sembrata avere idea di come segnare, lasciando punti per strada in campionato. L’aggiunta di una mezzala che può trovare il gol con una giocata personale anche da fuori area o servire un assist su palla ferma (a oggi le sue punizioni dalla trequarti sono forse l’aspetto migliore del repertorio)", suggerisce l'analisi di Ultimo Uomo.