Inter, superare lo snodo Genoa senza il totem Lautaro. Ballottaggio Bisseck-Pavard

"Inzaghi dopo cinque partite consecutive stavolta gioca prima della Juventus, deve fare a meno di Lautaro per la seconda gara di fila e spera che l’assist di tacco di Arnautovic (per il 2-0 di Barella al Lecce) possa sbloccare l’austriaco anche in zona gol. Con un’altra vittoria lo scudetto d’inverno sarà nerazzurro, ma il momento è particolare, se si considera che è dal febbraio 2020 che Lautaro non saltava due partite di fila (in quel caso per squalifica): superare di slancio questo snodo senza il totem argentino, significherebbe compattare ulteriormente un gruppo che in estate ha comunque cambiato dodici giocatori, un fatto che è passato quasi inosservato, anche grazie al lavoro di Inzaghi".

"Dopo il rientro di Pavard e De Vrij, tocca a Dumfries tornare in panchina, segno che l’emergenza in difesa è terminata, almeno a destra visto che a sinistra Dimarco è ancora out. Se poi quello che era considerato un potenziale punto interrogativo, ovvero il tedesco Bisseck, fa gol e gioca con la personalità mostrata nelle ultime due uscite, allora per Inzaghi diventa tutto più semplice: il difensore arrivato dai danesi dell’Arhus è favorito per giocare a Marassi, ma è in ballottaggio con Pavard", aggiunge il Corriere.

