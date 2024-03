"Qualunque sarà il risultato alla fine, Inzaghi è comunque già storia: non c’è stato altro allenatore nerazzurro con una media punti in A di 2,17. Il tutto mescolando super difesa e attacco top. Se Sommer è già a 16 partite senza prendere gol in A e va alla caccia dalle 21 record di Buffon, Lautaro non ha limiti. Il Toro a 128 gol in raggiunge un mito dietro l’altro. Il prossimo? L’apolide Nyers a 133", aggiunge Gazzetta.