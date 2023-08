Inzaghi a Inter TV: “Sanchez disponibile contro la Fiorentina. Vedere questa Inter è…”

I nerazzurri vincono anche a Cagliari sfoderando una prestazione convincente. Due le reti che regalano i tre punti all'Inter: a segno Dumfries e Lautaro. Simone Inzaghi ha commentato positivamente la prestazione del gruppo analizzandola ai microfoni di Inter TV: "I ragazzi sono stati molto bravi. Avevo chiesto una partita seria, concentrata su un campo non semplice contro una squadra che aveva fatto bene all'esordio. Veniamo da una buona preparazione, i ragazzi lavorano molto bene giornalmente. Siamo soddisfatti per le due vittorie ma sappiamo che il percorso è lungo e impegnativo. Abbiamo fatto una fase di non possesso molto buona, in possesso abbiamo attaccato centralmente e dalle fasce. I ragazzi mi sono piaciuti molto".