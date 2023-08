Inzaghi in conferenza: “Ho fatto i complimenti a Thuram, grande gara. Avevo chiesto…”

L'Inter non sbaglia la trasferta di Cagliari e porta a casa tre punti meritati. Buona la prestazione del gruppo nerazzurro, commentata da Simone Inzaghi in conferenza stampa: "Abbiamo fatto due ottime gare. Avevo chiesto alla vigilia ai ragazzi di approcciare bene la gara perché giocavamo contro una neopromossa in uno stadio che ti trascina. Abbiamo impattato molto bene il match, nel secondo tempo abbiamo gestito senza soffrire più di tanto. Sono contento di come i ragazzi lavorino quotidianamente.