GdS – Inter, turnover? Serve la giusta misura. Inzaghi faccia tesoro della prima lezione

"L’Inter, che corre su tutti i fronti con un organico allargato, non si può più permettere come nella scorsa stagione di incassare 12 ko in campionato, quasi passati in cavalleria dopo la conquista della finale di Istanbul. La storia non può e non deve più ripetersi, come sostengono gli stessi vertici nerazzurri. Inzaghi adesso viaggia a pieni giri in A, ma ha rischiato nel mercoledì internazionale. Pericolo scampato contro la Real Sociedad, non il City o il Bayern, ma occhio: non sempre Lautaro, o chi per lui, ci mette la pezza. Mai dimenticarlo, da qui a giugno: il cammino in parallelo va affrontato in equilibrio. Simone ha sufficiente esperienza per evitare altre sbandate, faccia tesoro della prima lezione di settembre", chiude il quotidiano.