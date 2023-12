Inzaghi, serve l’Inter del campionato. C’è un piano da qui al 4 febbraio

Servirà una grande Inter per fare oggi i tre punti a San Siro con il Lecce. Per mantenere la Juve a distanza servono i tre punti, fa niente se mancheranno due pedine importanti come Lautaro e Dimarco per le prossime partite.

"Inzaghi ha bisogno dell’Inter di campionato, per cancellare le due mancate vittorie consecutive in coppa tra Real Sociedad e Bologna. C’è bisogno di invertire una tendenza che vede l’Inter più in difficoltà a San Siro che in trasferta: le reali frenate stagionali sono arrivate tutte in casa, dal Sassuolo ai baschi fino alla doppia sfida contro Thiago Motta. San Siro che, peraltro, oggi sarà ancora una volta tutto esaurito: oltre 72 mila spettatori previsti. L’Inter vuole allungare il più possibile in campionato: questo è il piano, da oggi fino al 4 febbraio, giorno della sfida alla Juventus. La missione è quella di provare a fare il vuoto, come riuscito al Napoli un anno fa. Numericamente, l’Inter è in scia: con tre vittorie, tra Lecce Genoa e Verona, girerebbe a quota 50 punti, gli stessi di Spalletti di 12 mesi fa", scrive La Gazzetta dello Sport.