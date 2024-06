Il tecnico è in trattativa con l'Inter per rinnovare il contratto, ma servirà un nuovo incontro per la fumata bianca

Continua la trattativa tra l'Inter e Simone Inzaghi per il rinnovo del contratto. La fumata bianca non è assolutamente in discussione, ma servirà un altro incontro tra le parti per cercare di trovare l'accordo.