Cds – Lukaku vuole la Juve: la pista è viva e vera. Per superare l’impasse il club pensa a…

Dopo aver scoperto che flirtava con Milan e Juve, l'Inter ha deciso di interrompere ogni trattativa per riportare Romelu Lukaku e Milano. Come sottolinea il Corriere dello Sport , il corteggiamento bianconero è iniziato mesi fa. La Juve sta cercando il piano alternativo per concretizzare l’ingaggio del centravanti, anche prima della cessione di Vlahovic, passaggio che finora è stato considerato pressoché fondamentale. "Tra qualche giorno il dt Giuntoli lascerà la tournée e tornerà in Europa dedicandosi alla realizzazione di un affare che va oltre il semplice nuovo acquisto. Lukaku alla Juve per Giuntoli significa iniziare con il botto, dare subito un segnale forte".

"Nel frattempo l’entourage di Lukaku, a partire dall’avvocato Ledure, continua a ricevere chiamate e proposte dall’Arabia. Dalla Continassa hanno l’ok di Big Rom per un triennale da 9 milioni a stagione? L’Al Ahli arriverebbe fino a 60 per due anni. E però c’è un particolare importante: Lukaku non appare pronto per prendere quella strada, non è affatto convinto, vuole ancora il calcio d’Europa e quindi mantiene fede a ciò che ha detto alla Juve, aspettando il momento giusto per raggiungere Allegri. La lunga attesa, per altro, rientra nei piani iniziali delle parti: la Juve e Big Rom sapevano che sarebbe servito del tempo e al momento di stringersi la mano se lo sono detti. Nessuna sorpresa, quindi".