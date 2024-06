Repubblica – Lukaku al Napoli è quasi fatta: le cifre dell’affare

Quasi fatta per Romelu Lukaku al Napoli: a riportarlo è Repubblica. De Laurentiis sta per chiudere l'operazione

Secondo quanto riporta Repubblica, è praticamente fatta per l'approdo di Lukaku in azzurro: "De Laurentiis regala a Conte Lukaku: Napoli e Chelsea vicini all’accordo per 25 milioni di euro, c’è il sì del belga", si legge sul quotidiano che poi aggiunge: "Il presidente ieri è volato in Germania da Kvaratskhelia per offrirgli il rinnovo: a fine Europeo la firma"