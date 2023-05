Mauro: “Sentenza Juve? Le plusvalenze non le avrà mica fatte da sola. Servono riforme”

Lei da quale cambiamento partirebbe?

«Bisognerebbe trovare un modo per punire società e dirigenti colpevoli, ma non la squadra e soprattutto la passione della gente. In questa storia a rimetterci sono in due: il calcio giocato e i tifosi bianconeri. Il campionato della Juventus è stato falsato, c’è poco da dire. Punti che vengono tolti, restituiti e ritolti a ridosso della partita di ieri sera contro l’Empoli: un bel pasticcio. È impossibile giocare senza obiettivi chiari e con la spada di Damocle di una penalizzazione».