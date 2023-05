Casadei: “Dall’Inter al Chelsea per 15 mln? Mercato non ha mai pesato. Berti punto riferimento”

«Sì, credo di aver fatto progressi, nell’ultimo anno sono cresciuto da ogni punto di vista. Metto sempre tutto quello che ho in allenamento, parlo spesso con i miei tecnici e chiedo a loro cosa pensano possa aggiungere al mio bagaglio».

«In Championship ho trovato una realtà diversa, passare da un settore giovanile a una prima squadra è sempre un bel gradino da salire. Non è semplice, ma ti fa crescere».

«No, mai. Io sono uno che si concentra sul campo e stop. Il mercato l’ho vissuto con serenità, con pazienza, aspettavo che succedesse quello che è successo. Le cose che si dicevano sul mio conto non mi hanno mai urtato».

«Tra Inter e Chelsea sono stato fortunato, ho condiviso lo spogliatoio con tanti campioni e ho provato a prendere spunto da tutti. Mi viene in mente Thiago Silva...».

Oggi invece la paragonano a Milinkovic-Savic, lo sa?

«Ecco, io cerco sempre di osservare chi è simile a me per gioco e fisicità, e Milinkovic è così. Certo, magari diventare un giorno come lui... c’è da lavorare veramente parecchio».