Mkhitaryan il telecomando di Inzaghi. Due pregi non comuni al servizio dell’Inter

Il centrocampista armeno è uno dei giocatori al quale Inzaghi non vuole mai rinunciare. Sarà titolare anche stasera con la Lazio

Uno dei punti fissi della formazione di Inzaghi è Mkhitaryan. Il tecnico dell'Inter non rinuncia mai al centrocampista armeno, abile nelle due fasi e nell'innescare la manovra offensiva dei nerazzurri:

"Mkhitaryan è il telecomando di Inzaghi, è l'uscita di sicurezza da qualsiasi problema. È il signore assoluto delle Supercoppe: in totale ne ha già vinte sette in cinque Paesi diversi: Armenia, Ucraina, Germania, Inghilterra e Italia. Ha un paio di pregi non comuni. Il primo: l'intelligenza tattica. Il secondo, direttamente collegato al primo: sa quando cambiare marcia alla partita, quando accelerare e quando aspettare. Ecco: stasera questa qualità tornerà molto utile", sottolinea La Gazzetta dello Sport.