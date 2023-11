Moviola GdS – Inter, il rigore è netto: “Braccio destro fuori sagoma”. E prima su Thuram…

Buono l'arbitraggio di Gozubuyuk in Salisburgo-Inter. Il direttore di gara non sbaglia quasi nulla, decisivo il suo intervento in caso del rigore sacrosanto concesso all'Inter. Qualche dubbio su un fallo ricevuto poco prima dai nerazzurri.

"Braccio destro fuori sagoma di Bidstrup che smorza il tiro di Barella, è netto il rigore al 39’ della ripresa. Qualche minuto prima, dubbio per un fallo su Thuram in area del Salisburgo, ma l’olandese vede e lascia correre. Rischia un po’ Bisseck, primo ammonito del match al 27’ p.t., per un’entrata in ritardo su Ulmer: giallo sufficiente perché il ginocchio in scivolata rimane radente il suolo", scrive La Gazzetta dello Sport.