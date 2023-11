Bagni: “È il Napoli l’alternativa scudetto all’Inter. Nessuna ha un giocatore come Raspadori”

Perché gli azzurri restano in corsa?

«Perché nessuno in attacco ha un’alternativa come Giacomo Raspadori in attacco, che sta facendo la differenza. L’Inter ha Sanchez, la Juve Milik e il Milan in questo periodo ha problemi con tutti gli attaccanti. Ma uno con la qualità di Raspa non ce l’ha nessuno, dietro Osimhen. E non dimentichiamo che c’è anche Simeone».