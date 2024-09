"L'ho vista dal vivo, mi sono annoiato tantissimo. Complimenti all'Empoli però, perchè ha affrontato la Juve nel modo giusto. Ha trovato una squadra solida la Juve, ma dirò: Motta doveva imporre l'acquisto di Zirkzee e Calafiori e vendere Vlahovic. Non ha il serbo le caratteristiche per quel gioco. Deve trovare altre soluzioni Motta. Serve tempo, è vero, ma è una squadra che fa fatica, molto lenta e prevedibile"

Su Vlahovic

"Vlahovic è un attaccante forte, inutile girarci intorno. Se sei a quei livelli vuol dire che sei un top, ma è stato pagato tanto dalla Juventus e forse sopravvalutato. In questo gioco della Juventus non sa fare certe cose. Se pretendi un gioco alla Zirkzee non riuscirai mai a ottenere un risultato: per questo devi trovare un piano B"