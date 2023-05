Pardo: “Inter parte sfavorita col City, ma in Europa ora ha poche squadre davanti”

Quest’anno avrò visto centinaia di partite di calcio europeo. Anche voi, immagino. Le squadre della borghesia in Germania, Spagna e Francia non hanno nulla più delle nostre, e anche nel paradiso Inghilterra i soldi non sempre regalano la felicità, pensate ad esempio a questo Chelsea confuso e infelice. L’Inter parte sfavorita col City ma in questo momento in Europa ha poche squadre davanti. Roma e Fiorentina proveranno a fare la storia. Ma la vera partita sarà quella che giocheranno da questa estate dirigenti e tecnici. A loro spetta la possibilità (e la responsabilità) di trasformare questo mitico 22-23 in una regola, e non nella più dolce delle eccezioni.