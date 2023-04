Inter, il problema è tutto l’attacco. Lautaro in un tunnel, Dzeko rimasto a Riad. E Correa…

Se Lukaku non vive di certo il suo miglior momento, la sua seconda avventura all'Inter ha parecchio deluso tutti, lo stesso vale anche per gli altri attaccanti. Lautaro si è perso, Dzeko è in calo di condizione e Correa non ha mai ingranato. Tra i tanti problemi di questa Inter, quello relativo al reparto offensivo è forse quello più grave.

"Lautaro è la fotocopia senza inchiostro del giocatore tornato a mille dal Mondiale. L’uomo a cui l’Inter aveva deciso di affidare il progetto futuro, con tanto di fascia di capitano, oggi non c’è più. L’argentino è in un tunnel, fisico e mentale. Ha segnato un gol nelle ultime nove partite. È giù di corda, l’occasione fallita ieri è deludente per la modalità scelta, oltre che per l’esecuzione. Avrebbe bisogno di staccare la spina, ma con questo calendario non si può. E forse non gli fa bene neppure entrare a gara in corso, come già accaduto con Fiorentina e Salernitana. Dzeko, poi, sta per “festeggiare” i tre mesi senza gol. L’ultimo squillo è quello di Riad. E lì si è fermato Edin. Teoricamente avrebbe anche in mano un’offerta da 5 milioni netti per il rinnovo. E ha un vantaggio, almeno, rispetto ai compagni di reparto: anche quando è in crisi realizzativa, sa riempire la sua partita di giocate lontano dall’area", spiega La Gazzetta dello Sport.