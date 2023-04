Condò: “Inzaghi su Correa si sente responsabile. Lautaro, brutta sensazione. Lukaku…”

Su Skysport, dopo il pari dell'Inter a Salerno, Paolo Condò ha detto la sua su quanto sta succedendo ai nerazzurri in questo periodo. "Sicuramente sfortuna perché il gol di Candreva era un cross. La colpa della squadra semmai è essere arrivata a fine partita solo con un gol in più, poteva essere chiusa prima. Vero che le occasioni sono state tante, magari Inzaghi non può dirlo per politica di gestione dello spogliatoio. Il reparto avanzato dell'Inter, dal girone di ritorno ha un rendimento tremendo, deficitario in un modo così impressionante, che - se consideriamo che è passata in Champions con un gol ed ha pareggiato in Coppa Italia con la Juve per uno svarione di Bremer - si sta facendo i conti con un reparto avanzato da rinnovare profondamente».

La questione attacco

«Inzaghi sta cercando di ottenere qualcosa da Correa, acquisto costoso che all'Inter non ha portato nulla. L'allenatore ha fortemente voluto il suo arrivo e si sente doppiamente responsabile. L'argentino dovrebbe mangiarsi il campo per riuscire a riprendere per i capelli la sua carriera in nerazzurro che secondo me è destinata a finire in questa stagione. Non si vede questa intensità. Dzeko oggi non c'era ma in generale ha una sapienza calcistica superiore, riesce comunque a rendersi utile in fase di raccordo, come regista offensivo. Lukaku è un uomo di Conte, è l'unico allenatore ad averlo fatto rendere come se fosse uno dei primi attaccanti del mondo e non lo è evidentemente. Né al Chelsea, dove è stato molto rapidamente dato per perso, ma anche all'Inter quest'anno non riesce a rendere il meglio. Ma dovrebbe giocare insieme a Lautaro titolare sempre. I costi del suo cartellino non credo gli permettano di avere una lunga carriera in nerazzurro. Lautaro dovrebbe essere il sole attorno a cui gira l'Inter ma non è tornato dal Mondiale. Oggi era in fuga da solo verso la porta, in questa situazione di solito non si fa riprendere ed è stato ripreso. Brutta sensazione».