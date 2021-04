Quarta maglia Inter, i graphic designer: “Maglia innovativa, ma molto interista”

Quali riferimenti e quali ispirazioni si nascondono dietro alla quarta maglia dell'Inter? Lo spiegano i graphic designer che hanno lavorato al progetto.

I graphic designer Dee Mo e Moab, due artisti fra i più seguiti nella scena creativo-culturale milanese e veri maestri di reinvenzione, hanno raccontato a Inter TV le ispirazioni alla storia e al design della quarta maglia. "Era come avere una tela bianca, uno spazio creativo che non puoi avere nella altre maglie. Lo sponsor verticale che ricorda Pagliuca, il riferimento agli anni '80, i tanti colori come negli anni '90. Si tratta di una maglia molto innovativa ma molto interista. Passato e futuro che si ritrovano e si uniscono", ha spiegato Moab.