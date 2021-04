CorSera – Inter, la quarta maglia rischia di non essere mai indossata in campo: ecco perché

Oggi l'Inter ha presentato la nuova quarta maglia. Secondo il quotidiano rischia di non essere mai indossata in campo

Gianni Pampinella

Oggi l'Inter ha presentatola nuova quarta maglia. "In occasione del lancio della nuova identità visiva, Inter e Nike presentano oggi la Special Jersey, parte della collezione I M e la prima con il nuovo logo", ha scritto il club nerazzurro sul proprio sito ufficiale. Ma secondo quanto riporta il Corriere della Sera, la quarta maglia rischia di non essere mai indossata in campo.

"L’Inter deve ancora avere il via libera dalla Lega serie A, che in queste ore sta valutando se la casacca è in linea con il regolamento. Già, perché al momento è possibile avere maglie da gioco con al massimo tre colori, quindi se non verranno concesse deroghe, la maglia, che di colori ne ha quattro, rischia di non essere mai indossata in campo".

"Un quarto colore può essere utilizzato ma deve essere «lo stesso usato per le scritte, a condizione che questo copra solo una parte molto piccola della superficie della maglia e che sia utilizzato unicamente per piccoli elementi puramente decorativi». Le scritte utilizzate dalla quarta maglia dell’Inter però sono in giallo, colore molto presente sulla divisa di gioco", spiega il quotidiano.

(Corriere della Sera)