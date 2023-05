Ranocchia a Inter TV: “Questo gruppo è molto forte, sempre detto. Ora mi godo…”

Andrea Ranocchia si è fermato negli studi di Inter TV per analizzare l'attesissimo Euroderby. L'ex difensore ha condiviso le sue sensazioni per la partita di stasera: "Se mi ricordo il mio derby da capitano? È sempre particolare. Sono veramente contento di quello che sono riuscito a fare con questi colori. Cosa penso di questa Inter? Penso che questo gruppo sia molto forte, li conosco quasi tutti e l'ho sempre detto. L'allenatore e la società hanno lavorato tantissimo. La qualità del gruppo non è mai stata messa in dubbio".