Rico: “Ecco la prima cosa che ho chiesto quando mi sono risvegliato dal coma. Sto bene”

“Non ricordo il momento dell'incidente. Non ricordo la prima parte quando ero in ospedale mentre ero in coma farmacologico, dormivo. Il mio primo pensiero quando mi sono svegliato è stato il calcio. Non aveva problemi con la testa o con la memoria. Ricordavo tutta la mia famiglia, mia moglie e i miei amici. Trovarsi in una stanza d'ospedale con tutti gli schermi e con la flebo nel braccio... la prima cosa a cui pensi è se potrai tornare a giocare a calcio. Ed è quello che ho chiesto al dottore".